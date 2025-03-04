الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عصام الحضري: مبادئ الأهلي بدأت تتجزأ والدليل وجود إمام عاشور

عصام الحضري، فيتو
عصام الحضري، فيتو

علق عصام الحضري، على صورة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، قائلا مبادئ الأهلي كانت لا تتجزأ، والنادي الأهلي كانت له مبادئه وقيمه، والتي أصبحت حسب المزاج والهوى الآن، وبقول للمسئولين عن النادي خلي عندكم مبدأ".

 

مبادئ النادي الأهلي 

وأضاف "الحضري"، خلال حواره ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة النهار: إن الكابتن صالح سليم والمهندس محمود طاهر هما اللذان صنعا مبادئ النادي الأهلي، لكن بعدها بدأت القيم والمبادئ تتجزأ، والدليل وجود إمام عاشور في الأهلي.

 

صفقة الإساءة للنادي الأهلي 

وتابع: "إمام عاشور من الناس اللي أساءت للنادي الأهلي وإعلامه وجماهيره، وأيضا رئيس النادي نفسه محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي، وبالرغم من ذلك موجود في النادي، والكيان له احترامه لا يجب على أحد التحدث عنه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي إمام عاشور الأهلي الحضري برنامج العرافة

مواد متعلقة

عصام الحضري يرد على اتهامات الهروب من الأهلي: رحيلي كان بسبب جوزيه

إمام عاشور في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل جولة الحسم

عصام الحضري يتعرض لحادث سير (فيديو)

الحضري: الشناوي رقم 1 في حراسة مرمى منتخب مصر وهذا الحارس ثانيا
ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

أول تعليق من حماس على اعتماد خطة إعمار غزة بالقمة العربية في القاهرة

عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى إنبي

محمد رمضان يفاجئ طفل صينية الفول بهدية ثمينة (فيديو)

منوعات

المزيد

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

حكم وضع الكريمات لترطيب البشرة والزيت للشعر أثناء الصيام

أمين مجمع البحوث الإسلامية يدعو إلى استثمار شهر رمضان في تصفية القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية