عصام الحضري: مبادئ الأهلي بدأت تتجزأ والدليل وجود إمام عاشور

علق عصام الحضري، على صورة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، قائلا مبادئ الأهلي كانت لا تتجزأ، والنادي الأهلي كانت له مبادئه وقيمه، والتي أصبحت حسب المزاج والهوى الآن، وبقول للمسئولين عن النادي خلي عندكم مبدأ".

مبادئ النادي الأهلي

وأضاف "الحضري"، خلال حواره ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة النهار: إن الكابتن صالح سليم والمهندس محمود طاهر هما اللذان صنعا مبادئ النادي الأهلي، لكن بعدها بدأت القيم والمبادئ تتجزأ، والدليل وجود إمام عاشور في الأهلي.

صفقة الإساءة للنادي الأهلي

وتابع: "إمام عاشور من الناس اللي أساءت للنادي الأهلي وإعلامه وجماهيره، وأيضا رئيس النادي نفسه محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي، وبالرغم من ذلك موجود في النادي، والكيان له احترامه لا يجب على أحد التحدث عنه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.