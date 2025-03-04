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رياضة

دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يتقدم على الريان بثنائية في الشوط الأول

هلي جدة يتقدم على
هلي جدة يتقدم على الريان بثنائية في الشوط الأول، فيتو

دوري أبطال آسيا، تقدم أهلي جدة السعودي على نظيره الريان القطري، بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد أحمد بن علي، ضمن  منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

 

وغاب محمود حسن تريزيجيه، لاعب نادي الريان القطري، عن تشكيل فريقه في مباراة أهلي جدة بسبب الإصابة بكدمة، على أن يعود لتشكيل الفريق في المباراة المقبلة يوم 7 مارس أمام الخور في الدوري القطري، ومباراة العود أمام الأهلي السعودي يوم 11 مارس.

 

أحرز أهلي جدة هدف التقدم في الدقيقة 29، عن طريق وينديرسون جالينو من صناعة روبرت فيرمينو.

وفي الدقيقة 33، واصل فيرمينو تألقه ليصنع الهدف الثاني لزميله رياض محرز، لينهي الفريق السعودي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين.
 

تشكيل الريان أمام أهلي جدة في دوري أبطال آسيا 

وجاء تشكيل الريان القطري أمام أهلي جدة في دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: مراد ناجي- حازم أحمد- ديفيد جارسيا- عبدالعزيز حاتم.

خط الوسط: روجر جيديس- أندريه أمارو- محمد سراج.

خط الهجوم: تياجو مينديز- عميد محاجنه- رومارينهو.

 

تشكيل أهلي جدة ضد الريان في دوري أبطال آسيا 

فيما ضم تشكيل أهلي جدة ضد الريان في دوري أبطال آسيا كلا من:

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط: رياض محرز، جابري فيجا، فرانك كيسي

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، إيفان توني، جالينو

 

مشوار الريان القطري وأهلي جدة السعودي في دوري أبطال آسيا

وتأهل الريان بعدما احتل المركز السابع في جدول الترتيب النهائى لدوري أبطال أسيا للنخبة برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في 4 مواجهات وتسجيل 8  أهداف وتلقي 12.

فيما احتل أهلي جدة السعودى وصافة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 22 نقطة من 8 مباريات حقق كلاهما الفوز في 7 والتعادل مباراة واحدة وبدون أي هزيمة حتى الآن في البطولة.

 

موعد مباراة الإياب بين أهلي جدة والريان القطري

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الثلاثاء المقبل 11 مارس، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

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