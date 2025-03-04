موقف تريزيجيه، التشكيل المتوقع لمباراة الريان القطري وأهلي جدة بدوري أبطال آسيا

يحل أهلي جدة السعودي، ضيفا ثقيلا على الريان القطري الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد أحمد بن علي، ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان أهلي جدة قد تأهل لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في جدول مجموعة غرب من مرحلة الدوري باقتناصه 22 نقطة من لعب ثماني مباريات.

وحقق أهلي جدة في مرحلة الدوري سبع انتصارات وتعادل وحيد فيما لم ينل أي خسارة، وسجل 21 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

أما الريان فقد احتل المركز السابع، وهو قبل الأخير في مراكز الصعود من أصل 12 ناديًا، بعد أن فاز في مبارتين وتعادل في مثلهما وخسر 4 مواجهات، حاصدًا 8 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباراة الريان القطري وأهلي جدة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والريان اليوم

وتذاع المباراة عبر فضائية SSC sport وbeIN sports afc.

وأسندت فضائية SSC sport مهمة نقل أحداث وفعاليات المباراة للمعلق عبد الله الحربي، وعبر beIN sports afc المعلق عامر الخوذيري.

تشكيل الريان القطري المتوقع أمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا



ومن المتوقع أن يبدأ الريان المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: مراد ناجي، أندرية أمارو، ديفيد جارسيا، حازم شحاتة.

خط الوسط: جوليان دي سارت، تياجو مينديز، روجر جيديس.



وفي الهجوم: رومارينيو، آدم باريرو، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الريان في دوري أبطال آسيا



ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة الريان بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: باكور - إيبانيز - دامس - علي مجرشي.

خط الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسي - جالينو.

خط الهجوم: فراس البريكان - فيجا - توني.

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