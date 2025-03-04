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رياضة

باختاكور الأوزبكي يفوز على الهلال السعودي بهدف في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال لسعودي، فيتو
الهلال لسعودي، فيتو

دوري أبطال آسيا، فاز باختاكور الأوزبكي على الهلال السعودي، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

سجل هدف باختاكور اللاعب فلاماريون في الدقيقة 29 من  اللقاء.

 

تشكيل الهلال أمام باختاكور

 ووفقًا لما أعلنه الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال السعودي،  يبدأ الفريق مباراته اليوم ضد باختاكور الأوزبكي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بتشكيل مكون من العناصر التالية.

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: خليفة، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، ناصر الدوسري.

في وسط الملعب: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم دي أوليفيرا.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، كايو سيزار، ماركوس ليوناردو.

 

غيابات الهلال أمام باختاكور

وغاب جواو كانسيلو، عن المشاركة في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة الفريق القادمة أمام باختاكور، وذلك لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية، وبالتالي الغياب عن المشاركة في اللقاء القادم.

 

 

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