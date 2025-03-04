الثلاثاء 04 مارس 2025
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رياضة

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن خلال الأيام القليلة القادمة، لإعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

 

استدعاء 24 لاعبا لمعسكر مارس

 وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن المدير الفني للفريق استقر على استدعاء 24 لاعبا للانتظام في المعسكر المقبل، على أن يكون بينهم 4 حراس مرمى، إلى جانب 6 لاعبين محترفين.

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

 وحدد حسام حسن يوم 16 مارس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بداية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس. 

 

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا

وستكون أول مواجهات منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على المستوى الرسمي في عام 2025، أمام منتخب إثيوبيا في المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا 

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، لتقام أحد يومي 20 أو 21 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

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