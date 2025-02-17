تعليم دمياط يحصد المراكز الأولى في مسابقة التوعية بالمواطنة الرقمية

حققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة “التوعية بالمواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت” وذلك في إنجاز مشرف يضاف إلى سجل تميزها.

وأقيمت المسابقة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني) ومنظمة اليونيسيف.

وشارك في المسابقة عشرة طلاب من مختلف المراحل التعليمية بدمياط، تنافسوا مع 288 طالبًا على مستوى الجمهورية، وقد أسفرت النتائج عن فوز الطالب أسر محمد عبد الحليم نعناع من إدارة فارسكور التعليمية، مدرسة الشهيد إسماعيل فهمي الابتدائية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في محور تصميم البوستر التوعوي. كما فاز الطالب عمر إيهاب عاطف عبد الحميد بلح من إدارة كفر البطيخ، مدرسة كفر البطيخ الثانوية المشتركة، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في محور تصميم اللعبة التعليمية.

دمياط تحصل علي المراكز الاولي في مسابقة التوعية بالمواطنه الرقمية

وهنأ "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الأستاذ عادل شميس، مدير مركز التطوير التكنولوجي بدمياط، والشربيني السيد الشربيني، منسق عام تدريب اليونيسيف بدمياط، وللطلاب الفائزين الذين أظهروا تميزًا وإبداعًا، وقدموا نموذجًا يحتذى به في الإصرار والجد والمثابرة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من قبل الإدارت التعليمية والمدارس والموجهين في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.