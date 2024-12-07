محمد صلاح: أحلم بتحقيق لقب مع منتخب مصر، وهذا أفضل هدف في مسيرتي

أكد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخبنا الوطني أنه يحلم بتحقيق لقب مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: ‏"أحد أحلامي هو تحقيق بطولة مع المنتخب المصري.

وأضاف: هدفي في مرمى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو الأفضل في مسيرتي.

وعن روتينه اليومي قال صلاح: الفطور في المنزل، ثم اصطحاب الأطفال إلى المدرسة، ثم الذهاب للنادي لأداء التمرينات، والجلوس مع أبنائي بعد عودتهم، ثم الذهاب للصالة الرياضية، والقيام بالاستشفاء، ثم النوم".

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي ليفربول الإنجليزي اقترب من حسم تجديد عقد محمد صلاح نجم وهداف الريدز، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وأكد بول ميرسون، محلل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن محمد صلاح البالغ من العمر 32 عامًا، سيجدد عقده مع ليفربول لمدة موسمين وحتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لموسم آخر وبنفس الراتب الأسبوعي الحالي والذي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني.

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة إيفرتون ونظيره ليفربول، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن نادي إيفرتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد التي كانت مقررة اليوم على ملعب جوديسون بارك بسبب الظروف الجوية السيئة".

وكانت صحيفة ليفربول إيكو، قد أكدت أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذير "خطر على الحياة" بسبب حالة الطقس في ميرسيسايد.

وأضافت: “تم إصدار تحذير باللون الأصفر لمقاطعة ميرسيسايد، ومن المتوقع أن تضرب الرياح القوية المنطقة، حيث تم ترقية تحذير الطقس إلى اللون الأصفر من الساعة 1 صباحًا اليوم 7 ديسمبر حتى الساعة 9 مساءً الليلة مع تحرك العاصفة داراج من الغرب إلى الشرق”.

وتابعت: “يغطي تحذير الطقس الكهرماني منطقة ميرسيسايد بأكملها، بما في ذلك ليفربول، وويرال، وسفتون، ونوسلي، وسانت هيلينز، ومن المتوقع هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلًا في الساعة في المنطقة، مع توقع أقوى الرياح في فترة ما بعد الظهر”.

وكان من المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره إيفرتون في مباراة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

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