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رياضة

تأكيدا لـ "فيتو"، كاف يعلن 21 مارس موعدا لمباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات المونديال

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقرر إقامة مواجهة منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 21 مارس المقبل في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على الأراضي المغربية. 

ويسعى المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، إلى تحقيق انتصارين متتاليين لتعزيز صدارته لمجموعته، ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى مونديال 2026، في ظل المنافسة القوية على بطاقات العبور إلى النهائيات.

كانت فيتو إنفردت يوم 26 فبراير الماضي بموعد إقامة مباراة مصر وإثيوبيا وأنها ستقام أحد يومي 20 أو 21 مارس 

لمطالعة الخبر: موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

موعد معسكر منتخب مصر الوطني

وحدد حسام حسن يوم 16 مارس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن ينضم اللاعبين المحترفين للمعسكر في اليوم التالي مباشرة، حيث بداية الأجندة الدولية للفيفا يوم 17 مارس وحتى 24 مارس. 

أحمد عيد لاعب منتخب مصر، فيتو 
أحمد عيد لاعب منتخب مصر، فيتو 

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

منتخب مصر يستعد لمواجهة إثيوبيا

وستكون أول مواجهات منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، على المستوى الرسمي في عام 2025، أمام منتخب إثيوبيا في المؤهلة لكأس العالم 2026.

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم اثيوبيا التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 حسام حسن

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