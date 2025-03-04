مسئول أوكراني: يمكننا الصمود لستة أشهر دون مساعدات أمريكية

أكد مسؤول أوكراني كبير، في تصريحات لصحيفة بوليتيكو، أن أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها لمدة تصل إلى ستة أشهر دون الحاجة إلى مساعدات عسكرية أمريكية، لكنه حذر من أن وقف هذه المساعدات سيؤدي إلى خسائر في الأرواح والأراضي، دون أن يعني ذلك هزيمة بلاده.

وفي تصريحات أخرى نقلتها شبكة سي بي إس، أوضح المسؤول الأوكراني أن مدة صمود أوكرانيا تعتمد على شدة الهجمات الروسية، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف المساعدات العسكرية "مؤلم لكنه غير قاتل".

وأضاف المسؤول أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى صيغة تفاهم مع إدارة ترامب، في حال إقرارها بواشنطن، لضمان استمرار الدعم لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

ورجحت شبكة "سي إن إن" أن تشعر القوات الأوكرانية بعواقب تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية ربما خلال أيام، أو بضعة أسابيع.

تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية على الجيش الأوكراني

وتتابع الصحيفة: "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت، ربما أيام أو أسابيع حتى تظهر آثار تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية على الجيش الأوكراني".

اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتعليق المساعدات

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق على صحة التقارير التي تتحدث عن اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، داعيا شركاء واشنطن إلى الالتزام بتحقيق السلام.

إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة

والتقى ترامب زيلينسكي في واشنطن يوم الجمعة الماضي وتحول اللقاء في حضور وسائل الإعلام إلى جدال حاد، وبحسب قناة "فوكس نيوز" فإن ترامب "طرد" زيلينسكي بعد صراع شعر فيه الزعيم الأمريكي بعدم الاحترام. وتم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة بين واشنطن وكييف. وفي وقت لاحق، أدلى عدد من القادة الأوروبيين بتصريحات دعما لزيلينسكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.