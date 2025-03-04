إنريكي يستقر على تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة ليفربول

استقر الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على التوليفة التي سيخوض بها مباراة ليفربول، على ملعب حديقة الأمراء، غدا الأربعاء، في ذهاب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا.

نشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية التشكيل المتوقع للفريق الباريسي، وقالت: إن إنريكي سيدفع بالقوة الضاربة منذ البداية.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد ليفربول

سيتواجد الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى أمامه أشرف حكيمي وماركينيوس وويليان باتشو، ونونو مينديس.

وفي وسط الملعب سيتواجد فابيان رويز بجوار الثنائي البرتغالي جواو نيفيز وفيتينيا خلف الثلاثي الهجومي ديزيريه دوي وبرادلي باركولا وعثمان ديمبلي.

ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن مدرب بي إس جي سيحتفظ بالجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا على مقاعد البدلاء كورقة رابحة سيعتمد عليها وقت الضرورة.

يذكر أن ليفربول تأهل مباشرة لدور الـ 16 بعدما تصدر جدول الترتيب في مرحلة الدوري.

أما باريس سان جيرمان فاضطر لخوض مرحلة الملحق حيث فاز على بريست الفرنسي بنتيجة 10-0 في مجموع المباراتين.

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