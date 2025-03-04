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محافظات

محافظ الدقهلية: بيع كيلو اللحوم بسعر 260 جنيها بمركز ميت غمر

إقبال علي سيارات
إقبال علي سيارات بيع اللحوم، فيتو

 أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم، بمركز ومدينة ميت غمر، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

قافلة سيارات بيع اللحوم بسعر 260 جنيهًا للكيلو اليوم بمركز ميت غمر 

 وأوضح محافظ الدقهلية، أن قافلة اللحوم المدعومة، بدأت في بيع اللحوم في قرى مركز ميت غمر اليوم، وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

سيارات اللحوم بدأت البيع بسعر 260 جنيهًا 

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، فإن سيارات اللحوم بدأت البيع بسعر 260 جنيها للكيلو منذ صباح اليوم، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، والسيارات متواجدة، أمام الوحدة المحلية بميت أبو خالد، أمام الوحدة المحلية بكوم النور، أمام الوحدة المحلية بميت ناجي، منذ الساعة 10 صباح اليوم الثلاثاء.

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