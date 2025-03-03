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محافظات

اقبال علي قافلة سيارات بيع اللحوم بسعر 260 جنيها للكيلو بمركز طلخا

سيارات اللحوم، فيتو
سيارات اللحوم، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم، بمركز ومدينة طلخا، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

قافلة سيارات بيع اللحوم بسعر 260 جنيها للكيلو اليوم بمركز طلخا

وأوضح محافظ الدقهلية أن قافلة اللحوم المدعومة، بدأت في بيع اللحوم في مدينة وقرى مركز طلخا اليوم، وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

سيارات اللحوم بدأت البيع بسعر 260 جنيه

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، فإن سيارات اللحوم بدأت البيع بسعر 260 جنيه للكيلو منذ صباح اليوم، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، والسيارات متواجدة، أمام الوحدة المحلية بقرية ديسط، أمام الوحدة المحلية بقرية بطرة، أمام الوحدة المحلية بقرية المنيل.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي أهلا رمضان السيسي رئيس الجمهورية الوحدة المحلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رئيس عبد الفتاح السيسى ر مدير مديرية التموين لرئيس عبد الفتاح السيسي

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