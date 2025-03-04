محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بحي شرق المنصورة

اجري اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء جولة تفقدية بنطاق حي شرق المنصوره، تفقد خلالها عدد من المخابز للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات الفنية.

تكثيف المرور علي جميع المخابز

وأشاد بجودة الخبز بمخبز مساكن الميناء ووجه لوكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف المرور علي جميع المخابز للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالمواصفات الفنية.

إعادة ترتيب وتوزيع صناديق القمامه

ووجه اللواء " مرزوق " لرئيس حي شرق المنصوره بإعادة ترتيب وتوزيع صناديق القمامه وتوحيد الونها بشوارع حي شرق وتكثيف أعمال النظافه وكنس الأتربة وغسيل البلدورات.

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