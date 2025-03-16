فوائد ممارسة الرياضة في رمضان للصائمين ومتى يجب التوقف عنها (فيديو)

ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، من العادات التي يخشى البعض منها، خوفا من الشعور بالجوع والعطش، أو التعرض للاجهاد، في حين أن الأطباء وخبراء التغذية العلاجية، والرياضيين المتخصصين دائما يوصون بها.



يتحدث الدكتور حاتم حلمي طبيب الجلدية في - المركز القومى للبحوث، في الفيديو التالي، عن إمكانية ممارسة الرياضة في شهر رمضان، وخلال ساعات الصيام.





وأوضح الدكتور حاتم، أن الرياضة فى شهر رمضان تحتاج إلى اتباع بعض الإرشادات، والتعليمات الصحية، حتى يمكن ممارستها بسهولة.



وأضاف الدكتور حاتم، أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان، بالنسبة للأطفال من سن 6 سنوات إلى سن 17 سنة من المهم ممارستها ساعة يوميًا.

أما من 18 سنة فيما فوق، فلابد من الاهتمام بتراكم 150 دقيقة في الأسبوع، على أن يتم تقسيمها 30 دقيقة في 5 أيام، أو ساعة فى اليوم.



أما عند ممارسة رياضة أكثر عنفًا، فيمكن ممارسة حوالي 75 دقيقة خلال الأسبوع.



وعن تجنب الإجهاد مع الرياضة في رمضان، أوضح الدكتور حاتم، أنه لابد من الالتزام بوجبة السحور، لأن هذه الخطوة توفر مخزون من الجليكوجين فى الكبد، يكفى حتى 12 ساعة، وبعدها يبدأ الجسم فى حرق الدهون المخزونة بالجسم. والبروتينات الموجودة فيه.

كما أشار الدكتور حاتم، إلى أن مستوانا في ممارسة الرياضة في رمضان مع الصيام قد يقل قليلًا، وذلك بسبب الجفاف والإجهاد، ولذلك يفضل أن تكون ممارسة الرياضة قبل الفطار بساعة.

كذلك لابد من الاهتمام بوجبة السحور، لأنها تمدنا بالطاقة والنشاط خلال صيام اليوم التالي، ولا يفضل تناول السكريات فى وجبة السحور وكذلك الأملاح، لأنها تجعل الصائم يشعر بالعطش فى اليوم التالي.

ويلفت الدكتور حاتم، إلى أنه عند الشعور بالدوخة خلال التمارين فى الصيام، لابد أن يفطر الشخص، حتى لا يدخل فى مضاعفات صحية تهدد حياته وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

انواع الرياضة التي يمكن ممارستها خلال الصيام

ممارسة الرياضة في رمضان

واضاف الدكتور حاتم، أنه يمكن ممارسة رياضة المشي السريع أو المستمر، وليس المشى لشراء المستلزمات أو أثناء العمل.

كذلك من يمارسون أى رياضات متخصصة، مثل كرة القدم أو السباحة، فليستمروا عليها.

فوائد الرياضة في رمضان

تحفيز الدورة الدموية وتحسين التمثيل الغذائي:

تساعد على حرق الدهون المتراكمة.

تحافظ على الوزن الصحي وتمنع زيادته خلال الشهر.

تحسين عملية الهضم وتقليل الخمول:

تسهم في تحسين كفاءة الجهاز الهضمي.

تقلل الشعور بالكسل والإرهاق الذي قد يصاحب الصيام.

تعزيز الصحة النفسية وتقليل التوتر:

تحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين.

تمنح إحساسًا بالراحة والاسترخاء.

تحسن جودة النوم وتقلل الأرق.

اختيار الوقت المناسب لممارسة الرياضة:

التمارين الخفيفة مثل المشي أو اليوغا يفضل ممارستها قبل الإفطار بساعة أو بعده بساعتين.

التمارين المكثفة من الأفضل تأديتها بعد الإفطار لضمان توفر الطاقة الكافية.

الحفاظ على النشاط البدني دون إجهاد.

تساهم في رفع مستوى اللياقة البدنية.

يجب أن تتم بطريقة مدروسة لتجنب فقدان السوائل أو الشعور بالتعب.

بالتالي، تعد الرياضة في رمضان وسيلة فعالة للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، بشرط ممارستها في الأوقات المناسبة وباعتدال.



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