محافظ الأقصر يشكل لجنة لصرف تعويضات لأصحاب الزراعات والمنزل المتضرر بالحبيل

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة في نجع الحمزية بقرية الحبيل بمدينة البياضية تفقد خلالها اعمال تمهيد وتسوية منطقة كسر خطي الصرف الصحي اللذين تم الانتهاء من أعمال إصلاحهما أول أمس الأحد.

محافظ الأقصر يتابع أعمال لجنة صرف التعويضات بنجع الحمزية بالحبيل

وتابع المحافظ خلال الجولة التي رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ اعمال ردم وتسوية موقع كسر خطي الصرف الصحي وجهود العمال لرد الشئ لأصله وتمهيد الشارع لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لتقدير حجم التعويضات المقرر صرفها للأهالي المتضررين من أعمال الحفر وإصلاح الكسر بالمنطقة وكذلك المنزل المجاور لمنطقة الصيانة، حيث توجهت لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر ومجلس مدينة البياضية لرصد التلفيات.

وكشف تقرير اللجنة المبدئي عن اجمالي عدد المزارعين المستحقين للتعويضات وعددهم 25 مزارع يتملكون مساحات 8 أفدنة و15 قيراط تمت زراعتهم بمحاصيل متنوعة كالقصب والقمح والبرسيم والبصل والثوم بالإضافة الي النخيل، وجار تقدير حجم التعويضات لصرفها للمزارعين.

كما تم الكشف عن سلامة المنازل المجاور لموقع اصلاح كسر خط الصرف الصحي وعدم وجود أية أضرار به.

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