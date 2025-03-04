الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

إزالة 3 حالات تعدٍّ على زراعات بأرمنت غرب الأقصر

أثناء الحملة
أثناء الحملة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري، غرب الأقصر حملة مكبرة لاسترداد عدد  3 حالات  تعدى على زراعات ومباني بإجمالي مساحة 1565 مترا بقرية السلام، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين.

التعديات على الأراضي الزراعية

وجرى تسليم الأرض لرئيس قرية السلام، ومسئول أملاك القرية، وجاري تحرير الكارت الذهبي واتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 


كما تم تنفيذ حالة إزالة تعدي فى المهد على أرض زراعية بقرية الرياينه حوض الشلبة على مساحة 175 متر، وكانت عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والمونة السوداء، وتمت الحملة بمعدات الوحدة المحلية للمركز، وبقيادة حجازى النحاس نائب رئيس المدينة وبحضور رؤساء قريتى السلام والرياينه ومشرف التنظيم، ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية، وحماية املاك المركز وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الأقصر الزراعية التعديات علي الاراضي الزراعية مركز ومدينة ارمنت البر الغربي لمحافظة الأقصر

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