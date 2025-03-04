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تعليم الأقصر تحصد 4 مراكز على مستوى الجمهورية بمسابقات الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية

تعليم الأقصر
تعليم الأقصر

حصدت مديرية التربية والتعليم  بمحافظة الأقصر 4 مراكز على مستوى الجمهورية على النحو التالى، يأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

مسابقات تعليم الأقصر 

 حصلت مدرسة الحرية الابتدائية على  المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة "كن صديق البيئة" للمرحلة الابتدائية، وجاءت مدرسة اسنا الإعدادية بنات في المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة "تواصل الثقافات" للمرحلة الإعدادية، أما المرحلة الثانوية فقد كان المركز الثانى على مستوى الجمهورية من نصيب مدرسة أرمنت الثانوية بنات، فيما حصلت مدرسة إسنا الإعدادية بنات على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة أجمل حديقة التابعة لتوجيه التربية الزراعية.

وقد بعث وكيل تعليم الأقصر برسالة شكر وتقدير لمجهودات توجيه الأقتصاد المنزلى بقيادة أمانى أدوارد الموجه العام، وكذلك لمارسيل سلامة موجه عام التربية الزراعية، مشيدًا بالمتابعة الجيدة والفعالة من الإدارة العامة للشئون التنفيذية برئاسة هشام عبد الستار مدير عام إدارة الأنشطة التربوية.

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