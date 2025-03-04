بحث 43 طلب وشكوى في لقاء اليوم المفتوح بديوان عام الأقصر

شهد أحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح للمواطنين، بديوان عام المحافظة للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بحضور رؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية، وحسن عبد الرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين، وذلك فى إطار رفع المعاناة عن المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم.

لقاء اليوم المفتوح بمحافظة الأقصر

وقام سكرتير عام محافظة الأقصر، بإحالة عدد من الشكاوى إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع بما لا يخالف القانون، كما أكد على ضرورة حصول كل مواطن على حقه في إطار القانون، مشيرا إلى أنه أعطى توجيهاته لمكتب خدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة لطلبات المترددين على لقاءات المواطنين، والرد فور وصول توضيح الجهة المختصة لجوانب المشكلة، وإبلاغ ذلك للمواطن للوقوف على حقيقة شكواه.

جدير بالذكر أنه خلال لقاء اليوم المفتوح تم بحث عدد 43 طلب وشكوى مقدمة من المواطنين تنوعت لتتضمن المطالبة بتوفير فرص عمل أو سكن، إلى جانب المساعدات الخاصة بتكافل وكرامة، وغيرها من الطلبات المتنوعة.

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