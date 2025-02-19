تفاصيل مؤتمر شباب التكنولوجيين الثالث بجامعة طيبة بالأقصر

تشهد جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين، في الأقصر، تدشين المؤتمر الثالث لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-3)، الذي يُمثل فرصة للتواصل بين أصحاب الأفكار المُبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، وممثلي الصناعة من الشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي، وممثلي التعليم الفني والتكنولوجي بوزارة التربية والتعليم بإقليم جنوب الصعيد، وممثلي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لدعم عملية الإبداع والابتكار، وذلك خلال الفترة من 26 - 27 فبراير 2025.

المؤتمر الثالث لشباب التكنولوجيين 2025

أوضح الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن نجاح المؤتمر في نسخته الأولى والثانية كان بمثابة دفعة قوية للجامعة للاستمرار وعقد مؤتمرها في نسخته الثالثة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تقديم أفكار إبداعية لمشروعات بحثية تطبيقية يمكن أن يتم احتضانها ودعمها من قبل الجامعة، لتصبح مُنتجًا أو خدمة يمكن تسويقها محليًا وإقليميًا.

وأشار إلى أنه يستهدف المؤتمر أن يصبح مركزًا للإلهام والابتكار والأفكار الجديدة بين شباب التكنولوجيين والطلاب في الجامعات التكنولوجية وطلاب الجامعات والمعاهد العليا ذات الصلة بالتكنولوجيا التطبيقية من خلال روح المشاركة في حل مشكلات المجتمع، وتشجيع المُبدعين على تحويل الأفكار المُبتكرة والاختراعات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

ووجه رئيس الجامعة دعوته للسادة رؤساء جامعات في تحالف إقليم جنوب الصعيد ورؤساء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية تحقيقًا لرؤية أشمل لمستقبل التعليم الفني والتكنولوجي كأحد المسارات الجديدة التي تهدف إليها الدولة والتي تحتضنه جامعة طيبة التكنولوجية كأول جامعة تكنولوجية في إقليم جنوب الصعيد للوصول إلى توصيات من شأنها المساعدة في دعم خريطة التعليم المتكامل في الإقليم.



وأشار الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يستهدف مشاركة طلاب الجامعات التكنولوجية يشمل العديد من الفعاليات ومنها (معارض طلاب الجامعات التكنولوجية والجامعات، ومعرض المدارس الفنية ومعرض الشركات، ومعرض وحدة السكان بديوان محافظة الأقصر للحرف اليدوية)، وجلسات علمية تشمل عروض تقديمية لمشروعات الطلاب، ومعارض فنية للمواهب الطلابية ومعرض فن تشكيلي بالإضافة الى منتدى مفتوح مع الشركات في مجال الصناعات الخشبية والتصنيع الغذائي والخدمات الفندقية والسياحية.



كما يشمل المؤتمر في فعالياته إقامة منتدى التعليم التكنولوجي لعرض الطلاب الموهوبين من الجامعة الذين فازوا بمشاريعهم الابتكارية على مستوى الجمهورية من أنشطة الجامعة في مركز رعاية الموهوبين والنوابغ في مجال الابتكار وريادة الأعمال كنموذج ملهم لزملائهم في السنوات الأولى بعنوان "نموذج ملهم في التعليم التكنولوجي".



ويشمل المؤتمر أيضًا عقد محاضرات عامة في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال وندوات قيمة من خبراء الصناعة ورواد الأعمال، كما سيتم دعوة قيادات وزارة التربية والتعليم الفني بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج للمشاركة في منتدى التعليم التكنولوجي والفني الذي سيُعقد على هامش المؤتمر، فضلًا عن مشاركة رعاة المؤتمر (شركة ومصنع بيدو، والشركة المتحدة للأخشاب ومؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة، وشركة كيم تك، ومجموعة مصر للأسمنت وفندق هيلتون الأقصر.



ومن المُقرر أن يشمل المؤتمر المشروعات القابلة للتنفيذ، حيث سيتم تحكيم جميع المشروعات من قبل نُخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وسيتم بختام المؤتمر توزيع شهادات لأفضل المشروعات التطبيقية.

يُذكر أن اللجنة المُنظمة للمؤتمر تتكون من د. ميرال جمال الدين، سكرتير عام المؤتمر، ود صفوت آدم، مقرر عام المؤتمر، وجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة كلجان تنظيمية لفعاليات المؤتمر المختلفة وبعض من طلاب الجامعة من برامج الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.