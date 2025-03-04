مستشفى دمياط العام ينقذ شابًا من البتر بعد إصابته من منشار كهربائي

نجح الفريق الطبي بمستشفى دمياط العام في إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة خطيرة من منشار كهربائي، مما أدى إلى تهتك كامل في عضلات الفخذ الأيسر والشرايين والأوردة، وفقدان كامل للتروية الدموية بالطرف الأيسر، مما شكل تهديدًا مباشرًا ببتر الساق.

الإجراءات الطبية لإنقاذ الطرف المصاب

بمجرد وصول الشاب إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية، تم تقديم الإسعافات الأولية العاجلة ووقف النزيف، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وعلى الفور، تم نقله إلى غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي دقيق، حيث قام الفريق الطبي بترقيع الشرايين والأوردة باستخدام الوريد الصافن الطويل من الساق اليمنى، مما أدى إلى استعادة التروية الدموية وإنقاذ الطرف من البتر.

إشادة بالجهود الطبية وبقاء الحالة تحت المتابعة

بعد نجاح العملية، تم نقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية والتأكد من استقرارها. وبهذه المناسبة، وجه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور محمد اللبان، مدير مستشفى دمياط العام، الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى، مشيدين بكفاءتهم العالية وسرعة استجابتهم لإنقاذ حياة المريض، ومؤكدين استمرار المستشفى في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

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