مستشفى طب وجراحة العيون بدمياط تستقبل 17 مريضًا فلسطينيًا

استقبلت مستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط 17 مريضًا فلسطينيًا بمرافقة 11 فردًا من ذويهم، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لجراحات العيون، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

متابعة مستمرة من محافظ دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة بالمحافظة في استقبال المرضى الفلسطينيين، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم الصحي والإنساني لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد التضامن الكامل مع الأشقاء في قطاع غزة.

تقديم الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفي

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة بدمياط، أن المستشفى وفرت جميع الإمكانيات الطبية اللازمة للمرضى، حيث خضعوا للفحوصات والتقييم الطبي قبل إجراء الجراحات المطلوبة. كما شدد على أن المحافظة والمديرية تواصلان جهودهما لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى الفلسطينيين، في إطار الدعم المصري المستمر للأشقاء في ظل الظروف الراهنة.

الدكتور حسام الصعيدي

وقال الدكتور حسام الصعيدي مدير المستشفي "يسعدنا في مستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط أن نكون جزءًا من الجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث استقبلنا 17 مريضًا فلسطينيًا بمرافقة 11 فردًا من ذويهم، ونعمل بكل طاقتنا على توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

واضاف الصعيدي نحرص على إجراء كافة الفحوصات الطبية بدقة، تمهيدًا للعمليات الجراحية المطلوبة، مع ضمان أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية. فريقنا الطبي على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل للمرضى الفلسطينيين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة في تقديم يد العون للأشقاء في هذه الظروف الصعبة.

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