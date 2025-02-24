محافظ دمياط يتفقد إنشاء عدد من الأقسام في مستشفى السرو المركزي

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، مستشفى السرو المركزى، وذلك بحضور النائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة.

استحداث أقسام عناية متوسطة للأطفال بسعة ٧ أسرة، وعناية متوسطة للكبار سعة ٦ أسرة بمستشفى السرو

حيث اطلع " محافظ دمياط " على ما يتم تنفيذه من أعمال لصيانه وتطوير عدد من الأقسام واستحداث أقسام عناية متوسطة للأطفال بسعة ٧ أسرة، وعناية متوسطة للكبار سعة ٦ أسرة، بالجهود الذاتية للمجتمع المدنى وتجهيزات من مديرية الصحة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجة لحفظ الموتى، لتتضمن الأعمال الإنشائية بالمشاركة المجتمعية وتجهيزها بالثلاجة من مديرية الصحة.

محافظ دمياط يزور مستشفي السرو المركزي

وعلى هذا الصعيد، وجه " محافظ دمياط " بإنشاء بوابتين للثلاجة إحداهما داخلية وصولا إلى المستشفى والأخرى خارجية على الطريق، وأكد " الدكتور أيمن الشهابى " على أهمية تلك الجهود التى تساهم فى رفع كفاءة المستشفيات ودعمها بالاحتياجات المطلوبة، ومما يساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الطبية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

هذا وخلال الزيارة،، حرص " المحافظ " على التواصل مع المرضى للاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية والطبية المقدمة لهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.