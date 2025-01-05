محافظ دمياط يتفقد مستشفى كفر سعد المركزى ويتابع أعمال التطوير

تفقد اليوم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط مستشفى كفر سعد المركزى، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وآليات التعامل مع حالات الطوارئ.

محافظ دمياط يزور مستشفي كفر سعد

محافظ دمياط يتفقد " خلالها أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة

حيث جاءت الزيارة بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، تفقد " المحافظ " خلالها أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة، و تابع موقف أعمال تطوير أقسام الأشعة السينية والمقطعية، وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة، لاستيعاب الضغط المتزايد على المستشفى، كما اطلع على تعزيز المستشفى بجهاز سى آرم اضافى، لاستخدامه فى جراحات العظام والاوعية الدموية، حيث ستساهم تلك الإضافة التى تأتى فى إطار خطة وزارة الصحة والمحافظة لتطوير القطاع الطبى،فى إدراج المستشفى بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار بهذا النوع من الجراحات

هذا وقد تواصل " محافظ دمياط " مع المرضى واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما وجه التحية إلى الطاقم الطبى والتمريض على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى وتقديم أفضل خدمة علاجية لهم.

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