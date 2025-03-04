مطبخ نهطاي الخيري بالغربية، نموذج إنساني لتقديم وجبات الإفطار لمرضى الغسيل الكلوي (فيديو)

يواصل "مطبخ نهطاي الخيري" بقرية نهطاي التابعة لـ محافظة الغربية، تقديم وجبات الإفطار اليومية لمرضى الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى وجبات مسائية لإفطار الصائمين، في إطار جهود أهل القرية لدعم المحتاجين والتخفيف عن كاهل المرضى والأسر غير القادرة.

يوزعون المواد الغذائية على المرضى داخل مراكز الغسيل الكلوي

وأكد أحمد الألفي، أحد القائمين على المبادرة، أن فكرة المطبخ انطلقت منذ فترة عندما كانوا يوزعون المواد الغذائية على المرضى داخل مراكز الغسيل الكلوي، إلى أن طلب أحد المرضى وجبات جاهزة نظرًا لعدم قدرته على إعداد الطعام بنفسه، وهو ما دفعهم لإنشاء المطبخ لتوفير وجبات ساخنة ومتكاملة يوميًا.

يوزعون ما بين 200 إلى 300 وجبة يوميًا

وأوضح الألفي أن فريق العمل يبدأ يومه في العاشرة صباحًا بتجهيز وجبات المرضى، ثم ينطلق لإعداد وجبات الإفطار للصائمين، مشيرًا إلى أنهم يوزعون ما بين 200 إلى 300 وجبة يوميًا، سواء داخل القرية من خلال قاعدة بيانات تضم الأسر غير القادرة والعمالة غير المنتظمة، أو على المسافرين عبر الطريق.

جهود المتطوعين ودعم أهالي القرية

وأضاف أن هذه المبادرة تعتمد بشكل أساسي على جهود المتطوعين ودعم أهالي القرية، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لإيصال الطعام للمحتاجين، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي تتضاعف فيه أوجه الخير والعطاء.

ويظل "مطبخ نهطاي الخيري" مثالًا حيًا على قوة التكافل الاجتماعي ودور المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الخير باقٍ بفضل الجهود المخلصة والعطاء المستمر.

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