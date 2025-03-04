أحمد داود من كواليس مسلسل الشرنقة (صور)

مسلسلات رمضان 2025، يعرض حاليا للفنان أحمد داود مسلسل الشرنقة الذي انطلق قبل بدء شهر رمضان الكريم.

وطرحت عدد من الصور من كواليس تصوير المسلسل، وظهر خلالها أحمد داود خلال التصوير مع مريم الخشت ومحمد عبده.

تفاصيل مسلسل الشرنقة الحلقة الخامسة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الشرنقة ذهاب سلمى وحازم إلى حفل تابع لعمل الأخير، وهناك تشعر سلمى أنها غريبة عن المكان.

ويتقابل حازم وعلي الكيال الذي يعدد حياته وكشف أنه يعلم كل المعلومات الخاصة بحازم وأسرته فيقرر حازم الانتقال إلى منزل جديد فخم في أحد “الكومباوندات” بالرغم من رفض سلمى، ويضع حراسة مشددة على المنزل.

وخلال الحلقة يسعى محسن مرجان ومكتبه لحرق كافة الأوراق المتعلقة بالعملاء، ثم تداهم مباحث الأموال العامة مكتب المحاسبة ، كما يتعرض "حمزة" ابن حازم لوعكة الصحية تؤدي لوفاته وسط صدمة والدته ووالده، وتنتهي الحلقة بأحمد داود الذي يرتدي ملابس سوداء وهو جالس أمام الطبيب النفسي ويخبره أنه يحلم دوما أنه محاسب بسيط كان متزوج من سيدة تدعى سلمى لم يقابلها في حياته من قبل وأن حياتهما كانت مستقرة حتى بدأ حازم يحلم.

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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