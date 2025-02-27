كرة اليد، سيدات الأهلي يحققن الفوز على سموحة في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي على سموحة بنتيجة 38-22، في المباراة التي ‏جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري‎.‎

وأقيمت المباراة على صالة المركز الأولمبي، وقدّم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداء قويًّا منذ البداية، ‏ليحقق فوزًا مستحقًّا ويواصل نتائجه المميزة في البطولة. ‎

استطاع «سيدات يد الأهلي» التقدم في الشوط الأول أمام الفريق السكندري بنتيجة 15-9، وواصل الفريق ‏سيطرته في الشوط الثاني لينهي الشوط بنتيجة 38-22‏‎.‎

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