الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

كرة اليد، سيدات الأهلي يحققن الفوز على سموحة في الدوري

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي على سموحة بنتيجة 38-22، في المباراة التي ‏جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري‎.‎

وأقيمت المباراة على صالة المركز الأولمبي، وقدّم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداء قويًّا منذ البداية، ‏ليحقق فوزًا مستحقًّا ويواصل نتائجه المميزة في البطولة. ‎

استطاع «سيدات يد الأهلي» التقدم في الشوط الأول أمام الفريق السكندري بنتيجة 15-9، وواصل الفريق ‏سيطرته في الشوط الثاني لينهي الشوط بنتيجة 38-22‏‎.‎

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