السبت 01 مارس 2025
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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة دوري المحترفين

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك، في إياب المرحلة الثانية من نهائيات دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي يوم 8 أبريل المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة (26-25).

4 وديات تجهز منتخب الناشئين لبطولة العالم

ويستعد منتخب الناشئية لكرة اليد  بقيادة طارق محروس المدير الفني، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل بالقاهرة.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، على تجهيز برنامج إعداد قوي لتجهيز المنتخب للمشاركة في بطولة العالم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 4 مواجهات ودية قوية مع منتخبات إسبانيا والبرتغال خارج مصر، خلال الفترة من 11 وحتى 17 مارس الجاري.

ويخوض منتخب الناشئين أيضا عددا من المواجهات الودية داخل مصر، استعدادا للمشاركة في المونديال.

وأكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد دعمه الكامل لمنتخب الناشئين قبل خوض بطولة العالم المقبلة معربا عن ثقته الكاملة في قدرة الجهاز الفني بقيادة المخضرم طارق محروس واللاعبين على تقديم أداء يليق بمنظومة كرة اليد المصرية.

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