بالأرقام، عمرو صلاح يكشف الموقف المالي لاتحاد كرة اليد قبل الانتخابات

كرة اليد، كشف عمرو صلاح أمين الصندوق السابق لاتحاد كرة اليد، تفاصيل الوضع المالي للاتحاد وأرصدته لدى البنوك، قبل إجراء الانتخابات الأخيرة والتي أسفرت عن فوز مجلس خالد فتحي.

وذكر عمرو صلاح، أن وقت الانتخابات كان رصيد اتحاد كرة اليد بالجنيه المصري في البنوك 48 مليون جنيه، بالإضافة لشيكات مستحقة الصرف على نادي الزمالك تقدر بـ5 ملايين جنيه، وشيك مستحق السداد على الشركة الراعية يقدر بـ5 ملايين جنيه أيضا، ليصل إجمالي رصيد الاتحاد إلى 58 مليون جنيه.

وقال عمرو صلاح، أن اتحاد كرة اليد كان يمتلك أيضا رصيدا بالعملة الأجنبية، تعادل قيمته بالجنيه المصري 7 ملايين جنيها، بالإضافة إلى أرصدة مدينة لدى الاتحاد الدولي لكرة اليد تقدر بـ19 مليون جنيها، ولدى نادي الزمالك تقدر بـ5 ملايين جنيها، وباقي الأندية تقدر بـ7 ملايين جنيها.

وأوضح أمين الصندوق السابق لاتحاد كرة اليد، أن إجمالي ما يملكه الاتحاد المصري قبل الانتخابات الأخيرة وصل إلى 118 مليون جنيه، نافيا ما يتردد حول عدم وجود رصيد كافي للانفاق على المنتخبات في خزينة الاتحاد المصري.

وتابع: "الاتحاد المصري قام بسداد كافة المستحقات الخاصة بشركات الملابس الرياضية والفنادق وغيرها قبل إجراء الانتخابات، تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة.

وأكمل عمرو صلاح، أن اتحاد كرة اليد ومجلسه السابق ساهم بشكل كبير في تطوير نتائج المنتخبات الوطنية في جميع المراحل العمرية، وأبرزها تحقيق المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة للكبار، والسيطرة على الألقاب الأفريقية على مستوى المنتخب الأول ومنتخبات الشباب والناشئين، وأيضا تحقيق طفرة غير مسبوقة على مستوى كرة اليد النسائية.

وجاءت تصريحات عمرو صلاح، ردا على ما يتردد حول عدم وجود أموال في خزينة اتحاد كرة اليد، بالإضافة لبعض التصريحات التي ألمحت إلى وجود خلل في الانفاق خلال ولاية المجلس السابق برئاسة محمد الأمين.

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