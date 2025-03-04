3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء، منهم إسقاط جنسية مصري التحق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر(ب)، الصادر في 2 مارس 2025، 3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية عن مصري التحق بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية، وتطبيق المسئولية الممتدة لمنتج أكياس البلاستيك، وتعديل مسمى كليتي التربية الرياضية بنين وبنات جامعة الأزهر

-قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبو زيد البسطويسى يونس، من مواليد الغربية بتاريخ 25/8/2001، وذلك لالتحاقـه بالخدمـة العـسكرية بدولـة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025، بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، وجاء نص المادة الأولى للقرار " تعد أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة طبقًا للمواصفة القياسية المـصرية

رقم (3040) من المنتجات ذات الأولوية التى تخـضع للمـسئولية الممتـدة للمنـتج

طبقًا لحكم المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقـانون رقـم 202، لسنة 2020.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 666 لسنة 2025، بشأن تعـديل مـسمى

"كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر" ليصبح "كلية علـوم الرياضـة للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر، وتعديل مسمى "كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة - جامعة الأ زهر" ليصبح "كلية علوم الرياضة للبنات بالقاهرة- جامعة الأزهر"

مع مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلبة والطالبات الملتحقين بكليـة التربيـة الرياضية للبنين والبنات بالقاهرة- جامعة الأزهر قبل صدور هذا القـرار.

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