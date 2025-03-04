الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء، منهم إسقاط جنسية مصري التحق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت  الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر(ب)، الصادر في 2 مارس 2025، 3 قرارات جديدة لمجلس الوزراء ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إسقاط الجنسية عن مصري التحق بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية، وتطبيق المسئولية الممتدة لمنتج أكياس البلاستيك، وتعديل مسمى كليتي التربية الرياضية بنين وبنات جامعة الأزهر

-قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2025، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبو زيد البسطويسى يونس، من مواليد الغربية بتاريخ 25/8/2001، وذلك لالتحاقـه بالخدمـة العـسكرية بدولـة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025، بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، وجاء نص المادة الأولى للقرار " تعد أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة طبقًا للمواصفة القياسية المـصرية
رقم (3040) من المنتجات ذات الأولوية التى تخـضع للمـسئولية الممتـدة للمنـتج
طبقًا لحكم المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقـانون رقـم 202، لسنة 2020. 

-وقرار رئيس الوزراء رقم 666 لسنة 2025، بشأن تعـديل مـسمى
"كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر" ليصبح "كلية علـوم الرياضـة للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر، وتعديل مسمى "كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة - جامعة الأ زهر" ليصبح "كلية علوم الرياضة للبنات بالقاهرة- جامعة الأزهر"


مع مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلبة والطالبات الملتحقين بكليـة التربيـة الرياضية للبنين والبنات بالقاهرة- جامعة الأزهر قبل صدور هذا القـرار.  

قرارات قريبة لدعم المواطنين، رئيس الوزراء يناقش خطط الحماية الاجتماعية

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة قرارات جديدة لرئيس الوزراء قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم أهم قرارات رئيس الوزراء اليوم الجريدة الرسمية اجراءات اسقاط الجنسية المصرية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يبحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكك الحديدية بشراكة سلوفينية

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيري الكهرباء والاستثمار عددًا من ملفات العمل المشتركة

850 فرصة عمل جديدة، رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا عملاقًا لإنتاج خامات التعبئة والتغليف

ads

الأكثر قراءة

قادة السعودية وتونس والجزائر والكويت وسلطنة عمان أبرز الغائبين، قائمة المشاركين في القمة العربية الطارئة

مجلس تحرير "فيتو" يقرر بالإجماع الامتناع عن تغطية برنامج رامز جلال

الأعلى للإعلام: تغريم قناة الأهلي 100 ألف جنيه ومنع ظهور شوبير لمدة أسبوعين

لحظة وصول أحمد الشرع إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

التفاصيل الكاملة لاعتداء كمسري على ركاب أتوبيس بالإسكندرية، والمحافظة ترد

السيسي يترأس اليوم أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية

تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

منوعات

المزيد

نجم Home Alone: بكيت عندما فاز أخي بالأوسكار

ميلي بوبي براون تهاجم الصحافة (فيديو)

18.07 مليون مشاهدة لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

ديمي مور تتخطي خسارتها للأوسكار بالبطاطس المقلية

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيهًا للأحمر، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

المزيد

انفوجراف

6 أفعال يجرمها قانون حماية الملكية الفكرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد الإسلام

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو بكر الصديق عتيق الله من النار

الدراسة ليست عذرًا لتأخير الصلاة، نصائح هامة من دار الإفتاء للطلاب في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية