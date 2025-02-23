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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 مكرر (ب)، الصادر في 18 فبراير 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 591 لسنة 2025، بشأن تعديل مساحة قطعة أرض في بالقليوبية باعتبارها في عداد الأراضي الأثرية.


ونص قرار رئيس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019، بتعديل مساحة قطعة الأرض المملوكة للدولة والكائنة بموقع كوم سيدي يوسف بمدينة بنها بالقليوبية، لتصبح (2 قيراط و8 أسهم)، بدلًا من (2 قراط و8 أسهم).


وجاء في قرار مجلس الوزراء رقم 1971 لسنة 2019، اعتبار الأراضي المملوكة للدولة، الكائنة بموقع كوم سيدي يوسف بالقطعة رقم 43 كدستر بحوض تل أتريب البحري نمرة (4) زمام مدينة بنها بمحافظة القليوبية، من الأراضي الأثرية.

 


وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها 14- 11- 2021. 

 


 

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