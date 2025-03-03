الإثنين 03 مارس 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، إحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 (مكرر)، الصادر في 2 مارس 2025، قرارين، إحداهما لمجلس الوزراء والثاني لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضم شهداء طائرة المشير عبد الحكيم عامر وشهداء العمليات الأمنية قبل 2011 لصندوق تكريم الشهداء، وضم عضوين للمجمو عة الوزارية للتنمية الصناعية.

 

وجاء القرارين كالتالي: 
-قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2025، الذي ينص على أن "يضاف شهداء الشرطة في الطائرة المرافقة للمشير عبد الحكيم عامر عام 1956، وكذا شهداء الشرطة في العمليات الأمنية قبل عام ۲۰۱۱، الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقـودي ومـصابي العمليـات الحربيـة والإرهابية والأمنية وأسرهم.

 


-قرار رئيس الوزراء رقم 663 لسنة 2025، الذي ينص على أن يضم إلى عضوية المجمو عة الوزارية للتنمية الصناعية الصادر بتـشكيلها قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۲۷ لسنة ۲۰۲٤ المشار إليه كل من: رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رئيس هيئة الدواء المصرية.

 

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