زياد السيسي بطل السلاح يعود للمشاركات الدولية بعد أولمبياد باريس

منتخب السلاح، يعود زياد السيسي لاعب منتخب مصر للسلاح للمشاركات الدولية مجددا، من خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف والمقرر لها خلال الفترة من 6 وحتى 8 مارس الجاري في إيطاليا.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للاعب المنتخب زياد السيسي، بعد أولمبياد باريس 2024، بعد أن فقد ميدالية أولمبية كانت محققة بخسارته في الدور قبل النهائي أمام لاعب منتخب تونس.

وتشهد قائمة منتخب مصر للسلاح أيضا تواجد محمد عامر في ظهوره الأول بعد أولمبياد باريس 2024.

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