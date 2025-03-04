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رياضة

قمة المليار، القيمة التسويقية لريال مدريد وأتليتكو قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

دوري أبطال أوروبا، يحل أتلتيكو مدريد، ضيفا مساء اليوم الثلاثاء، على ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب “سانتياجو برنابيو”في ديربي مدريد.

القيمة التسويقية لريال مدريد واتليتكو مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لتشكيلة الريال حوالي 1.230 مليار يورو، متفوقًا بشكل واضح على أتلتيكو الذي تُقدَّر تشكيلته بحوالي 497 مليون يورو.

ويُعتبر فينيسيوس جونيور أعلى لاعبي الميرنجي قيمةً بـ200 مليون يورو، يليه جود بيلينجهام بـ180 مليون يورو، ثم كيليان مبابي بـ160 مليون يورو.

وفي المقابل، يُعَدُّ جوليان ألفاريز الأعلى قيمة في أتلتيكو بـ80 مليون يورو، يليه بابلو باريوس بـ50 مليون يورو

أما عن إيرادات الناديين فقد حقق البلانكو إنجازًا تاريخيًا في عام 2024 بتجاوز إيراداته حاجز المليار يورو، ليصبح أول نادٍ يصل إلى هذا الرقم، وفي المقابل، شهدت إيرادات الروخيبلانكوس نموًا بنسبة 12% في العام نفسه، مما يعكس التطور المستمر للنادي.

 

ويفتقد ريال مدريد خدمات الإنجليزي جود بيلينجهام أمام أتلتيكو في ديربي مدريد بسبب الإيقاف.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
 

 حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، روبين لو نورماند، راؤول خيمينيز، خافي جالان.


خط الوسط: جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، ماركوس يورينتي، صامويل لينو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 


تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد 


تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

وتقام مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" يوم الأربعاء 12 مارس الجاري.

 

 

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع المتأهل من صدام آرسنال وآيندهوفن، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

 

 

 

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من مرحلة الدوري بشكل مباشر، بينما اضطر الريال لمواجهة مانشستر سيتي في الملحق، ليتفوق عليه (3-2) ثم (3-1) ويضرب موعدا مع جاره وغريمه اللدود.

 

 

جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أستون فيلا
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

أيندهوفن ضد آرسنال
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند ضد ليل
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

فينورد ضد إنتر ميلان
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان ضد ليفربول
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بنفيكا ضد برشلونة
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

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