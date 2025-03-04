الثلاثاء 04 مارس 2025
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مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالقليوبية

حادث تصادم بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم بالقليوبية،فيتو

شهد الطريق الزراعي مصر الإسكندرية أمام مزلقان زكي بطوخ  بالقليوبية حادث تصادم مأساوي حيث لقي رب أسرة وزوجته مصرعهما وأصيب نجليهما بإصابات شديدة اثر تصادم سيارة ملاكي بالرصيف نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها.

وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى طوخ العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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تصادم سيارة ملاكي برصيف علي الطريق الزراعي  بالقليوبية 

تلقي اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بلاغا بالحادث تم اخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية.. وتبين ان الحادث تصادم سيارة ملاكي برصيف علي الطريق الزراعي مصر الإسكندرية امام مزلقان زكي بطوخ نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد الاب المجني عليه.

واسفر الحادث عن مصرع كلا من أحمد سعيد درويش "الزوج " وايمان حافظ محمد " الزوجة " واصابة نجليهما 5 و3 سنوات واخطرت النيابة فتولت التحقيق وامرت بندب المهندس الفني لفحص السيارة وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثتين.

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اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص القليوبية مستشفي طوخ وزير ال

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