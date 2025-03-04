الثلاثاء 04 مارس 2025
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العلاج الطبيعي في الدقهلية يقدم 30 ألف جلسة خلال شهر

العلاج الطبيعي بالدقهلية،
العلاج الطبيعي بالدقهلية، فيتو

أعلنت الدكتورة سارة مكاوى مدير إدارة العلاج الطبيعى  في صحة الدقهلية عن أن عدد جلسات 30089 من بينها، 5516  لمرضى الغسيل الكلوى ونحو 21705جلسة بالعيادات الخارجية، وعقدت 60 اجتماعا فنيا خلال شهر.


صحة الدقهلية  عدد الجلسات 30089 في شهر 

وأوضحت مدير العلاج الطبيعي أن عدد الجلسات الداخلي  والعناية تجاوز الـ 1584 جلسة علاوة على 1957  جلسة أطفال، من بينها 1250 حالة بعناية الأطفال والحضانات، ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.

 

عدد جلسات العلاج الطبيعي تجاوزت 1584

وأشارت مكاوى الى أن الشهر الماضى شهد  عقد 5 دورات تدريبية بمستشفيات( ميت سلسيل – المطرية -السنبلاوين – بلقاس -جمصة) لتدريب المكلفين الجدد على سياسات مكافحة العدوى والجودة وأعمال قسم العلاج الطبيعى (عنايات وأطفال وكلى ) بالتعاون مع الادارة ومسئولى الجودة ومكافحة العدوى بالمستشفى.

نظمت الإدارة الشهر الماضي 60 اجتماعًا فنيًا تخللته محاضرات علمية

وفي السياق ذاته، نظمت الإدارة الشهر الماضي 60 اجتماعًا فنيًا تخللته محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات ( ميت غمر- منية النصر – جمصة- السنبلاوين ) إلى جانب الإدارة الصحية بالمنصورة.بالإضافة إلى تدريب ميدانى على رأس العمل بمستشفى ميت سلسيل بعنوان (دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوي)وتطوير قسم العلاج الطبيعى بمستشفى دماص.

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