صحة الدقهلية تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية على جميع المستشفيات والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة،بالتزامن مع استقبال شهر رمضان المبارك.

صحة الدقهلية تكثف استعدادتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

وشدد وكيل الوزارة على تواجد وزيادة الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والأقسام والعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة علاوة على مراجعة توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ بمخزن الأزمات والكوارث.

تأمين احتياطي أكياس الدم ومشتقاته



كما أكد مدكور على تأمين احتياطي أكياس الدم ومشتقاته بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسي على مدار الساعة، لسرعة التعامل، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، إضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين وصلاحية المولدات ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لصحة الدقهلية.

زيادة عدد الحملات (الصباحية - المسائية) على المنشآت



ونوه وكيل صحة الدقهلية إلى زيادة عدد الحملات (الصباحية - المسائية) على المنشآت الغذائية وخاصة الفنادق والعائمات والمطاعم والنوادي والمتنزهات والكافيهات وسلاسل السوبر ماركت ومحلات الحلوى والباعة الجائلين والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية والعاملين بها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي أغذية مجهولة المصدر أو أغذية يتم الشك في عدم صلاحيتها.

انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية



كما أصدر مدكور تعليماته بانتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بجميع أنحاء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات والتجمعات خلال الشهر المبارك، فضلًا عن تكثيف عمل فرق مكافحة نواقل الأمراض لمنع انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



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