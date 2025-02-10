الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية: إدارة العلاج الطبيعى تستقبل 19 ألف حالة خلال الشهر الماضي

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية  استمرار جهود إدارة العلاج الطبيعي،  خلال يناير  الماضى في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، والتى تضمنت 50 جولة مرورية تجرى خلالها فقد خلالها  مختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية، منها إدارات "المنزلة، شربين، ميت سلسيل، ميت غمر، ودكرنس".

 استقبال 19092 حالة خلال الشهر الماضى 


وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى  بلغ نحو 19092 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى  30352 من بينها، 5491  لمرضى الغسيل الكلوى ونحو 22210 جلسة بالعيادات الخارجية. 
 

كما أشار إلى أن عدد جلسات الداخلي  والعناية تجاوز الـ 1800 جلسة علاوة على 1886  جلسة أطفال، من بينها 1265 حالة بعناية الأطفال والحضانات، ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.

50 اجتماعًا فنيًا تخللته محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا


وفي السياق ذاته، نظمت الإدارة الشهر الماضي 50 اجتماعًا فنيًا تخللته محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات ( ميت غمر- منية النصر – جمصة- السنبلاوين – دكرنس-  بلقاس – شربين – المنزلة – المطرية ).بالإضافة إلى تدريب ميدانى على رأس العمل بوحدة طب أسرة سلامون القماش بعنوان (دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوي).
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة العلاج العيادات الخارجية العلاج الطبيعي المستشفيات والوحدات الصحية تكثيف المرور تلف بروتوكول التعاون صحة الدقهلية مرضي الغسيل الكلوي

مواد متعلقة

6 مرشحين جُدد في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات لنقابة الصحفيين

غموض حول العثور علي جثة فتاة عشرينية داخل مصلى مول شهير بالتجمع

مصرع وإصابة شخصين سقطوا من أعلى سقالة بالقليوبية
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 10-2-2025

هل تسقط الأحكام بغياب المتهم؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

عالم هولندي يحذر: زلازل مدمرة تضرب 4 دول بمنطقة البحر المتوسط

بعد تعرضه لأزمة صحية، نجل مؤمن زكريا يتصدر التريند والنشطاء يدعمون والده بالدعاء

الدوري الممتاز، تشكيل الأهلي الأقرب أمام غزل المحلة غدا

منوعات

المزيد

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

بسبب إعلان سيارات قرب موقع أثري، شركة تتعرض لانتقادات واسعة في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

وزير العمل: توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية بـ 40 ألف جنيه شهريًا

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 10-2-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 10-2-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رجل الحشاشين الأول الجديد.. من هو رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين البحوث الإسلامية: القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة وهو باق إلى أن تَفنى الحياة

تفسير رؤية المشي حافيا في المنام وعلاقته بالحاجة الكبيرة للمال

ما هي الطريقة الأصح للدفن: القبر المستقل أم المدافن الجماعية؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية