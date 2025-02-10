صحة الدقهلية: إدارة العلاج الطبيعى تستقبل 19 ألف حالة خلال الشهر الماضي

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية استمرار جهود إدارة العلاج الطبيعي، خلال يناير الماضى في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، والتى تضمنت 50 جولة مرورية تجرى خلالها فقد خلالها مختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية، منها إدارات "المنزلة، شربين، ميت سلسيل، ميت غمر، ودكرنس".

استقبال 19092 حالة خلال الشهر الماضى



وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى بلغ نحو 19092 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 30352 من بينها، 5491 لمرضى الغسيل الكلوى ونحو 22210 جلسة بالعيادات الخارجية.



كما أشار إلى أن عدد جلسات الداخلي والعناية تجاوز الـ 1800 جلسة علاوة على 1886 جلسة أطفال، من بينها 1265 حالة بعناية الأطفال والحضانات، ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.

50 اجتماعًا فنيًا تخللته محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا



وفي السياق ذاته، نظمت الإدارة الشهر الماضي 50 اجتماعًا فنيًا تخللته محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات ( ميت غمر- منية النصر – جمصة- السنبلاوين – دكرنس- بلقاس – شربين – المنزلة – المطرية ).بالإضافة إلى تدريب ميدانى على رأس العمل بوحدة طب أسرة سلامون القماش بعنوان (دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوي).



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