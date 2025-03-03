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ساخرون

ساخرون.. وزارة الزراعة: ياميش رمضان هيتباع بنصف الثمن بعد ما نتوسع فى زراعة قمر الدين والقطايف!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

 علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولا كبيرا بوزارة الزراعة عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن معارض السلع الغذائية المتوفرة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفض طوال رمضان ودور وزارة الزراعة فى توفير المنتجات الزراعية.


صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف إن أحد الصحفيين توجه باستفسار للمسئول الكبير قائلا: الناس بتشتكى من ارتفاع أسعار ياميش رمضان رغم إننا بنزرع كل حاجة.


فرد عليه المسؤل ساخرا: ماتقلقش.. ياميش رمضان هيتباع بنصف الثمن بعد أن نتوسع فى زراعة قمر الدين والقطايف إن شاء الله!

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