ساخرون.. وزارة الزراعة: ياميش رمضان هيتباع بنصف الثمن بعد ما نتوسع فى زراعة قمر الدين والقطايف!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن مسئولا كبيرا بوزارة الزراعة عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن معارض السلع الغذائية المتوفرة على مستوى الجمهورية بأسعار مخفض طوال رمضان ودور وزارة الزراعة فى توفير المنتجات الزراعية.



صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف إن أحد الصحفيين توجه باستفسار للمسئول الكبير قائلا: الناس بتشتكى من ارتفاع أسعار ياميش رمضان رغم إننا بنزرع كل حاجة.



فرد عليه المسؤل ساخرا: ماتقلقش.. ياميش رمضان هيتباع بنصف الثمن بعد أن نتوسع فى زراعة قمر الدين والقطايف إن شاء الله!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.