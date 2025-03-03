محافظ الدقهلية يتابع فعاليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والتدخين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،فعاليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان والتدخين، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" من خلال عقد ندوات ولقاءات التوعية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان، مؤكدا دعمه الكامل لجهود الخطة لحماية أبناءنا من أخطار التعاطي.

متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الادمان وقائيا وعلاجيا

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الادمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا، من خلال تنفيذ سلسلة من اللقاءات بالعاملين بالمصالح الحكومية وبدواين المراكز والمدن ضمن الفعاليات التوعوية، والوقايه من التدخين والإدمان بالمصالح الحكومية.

المرور على العاملين بديوان عام المحافظه

من جهتها قالت الدكتورة هبه البيلي مدير إدارة شئون المرأة إنه بالتنسيق مع الدكتور بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بوحدة مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية،تم المرور على العاملين بديوان عام المحافظه وبمديريات الاسكان والزراعة والطرق والنقل والشباب والرياضه والتربيه والتعليم لنشر الوعى بين العاملين بمخاطر التدخين والادمان وتعريفهم بقانون ٧٣ لسنه ٢٠٢١ الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات وتوضيح الخط الساخن 16023 للعلاج بالمجان وفي سريه تامة.

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