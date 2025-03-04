الزمالك يسعى لاستعادة بوصلة الانتصارات أمام إنبي.. بيسيرو يبحث عن أول فوز.. تحفظ على تعيين البنا حكمًا للقاء.. غضب من مجلس الأبيض تجاه لبيب.. وميدو يشعل أزمة في ميت عقبة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

ويسعى الزمالك لتصحيح المسار في الدوري الممتاز وتحقيق فوز غائب على حساب إنبي، بعد التعادل في آخر 3 جولات بالمسابقة أمام بتروجت، الأهلي، وزد بالترتيب.

بيسيرو يبحث عن أول فوز له مع الزمالك

ويبحث البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن تحقيق أول فوز مع الزمالك، منذ تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يوم 14 فبراير الماضي.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

خاض بيسيرو مع الزمالك 3 مباريات كانت جميعها في الدوري الممتاز وانتهت أيضا بنفس النتيجة 1-1.

وبدأ بيسيرو مشواره مع الزمالك بتعادل أمام بتروجت ثم تعادل أمام الأهلي، وأخيرا تعادل أمام زد.

تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة إنبي

ومن المتوقع يبدأ الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود الونش - صلاح مصدق - عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد الجفالي - مصطفى شلبي - ناصر منسي.

ترتيب الزمالك وإنبي

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

غضب في الزمالك بسبب البنا

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك عن تحفظ مسئولي النادي على قرار لجنة الحكام بتعيين محمود البنا حكما للقاء إنبي المقرر له مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء طاقم تحكيم المباراة مكون من،‏محمود البنا حكما لمباراة إنبي والزمالك ومحمود عاشور في غرفة الـVAR.

وجاء بقية الطاقم مكون من، نور سعيد ومصطفى حسين ثنائي مساعد، وهشام القاضي حكم رابع، وحكم مساعد تقنية الفيديو هو، عاطف حسين.

ووفقا لمصدر من داخل نادي الزمالك فان إدارة النادي تحفظت على اسم محمود البنا بسبب قرارات سلبية منه أثرت على نتائج مباريات الموسم الماضي، إلى جانب إدارته مباراتي الأهلي أمام بيراميدز والمصري في الموسم الحالي، التي أثارت قراراته فيهما جدلًا كبيرًا.

مسئولو نادي الزمالك أبدوا تحفظا على اسم الحكم وطالبوا بتوافر العدالة وحسن اختيار الحكام في مباريات الفريق القادمة لتفادي الأخطاء التي وقع فيها الحكام بقرارات ضد نادي الزمالك.

أرقام الزمالك مع محمود البنا

وأدار الحكم محمود البنا 35 مباراة لنادي الزمالك خلال مسيرته التحكيمية، وهو ثانٍ أكثر نادي أدار له مباريات بعد الأهلي.

الزمالك لم ينجح في تحقيق الفوز خلال ما يقرب من نصف عدد المباريات التي أدارها محمود البنا.

وخسر الزمالك مع صافرة البنا 10 مرات وتعادل في 7، بينما حقق الانتصار خلال 18 مواجهة.

البنا أشهر 66 بطاقة صفراء للاعبي الزمالك و4 حمراء واحتسب للفريق الأبيض 13 ركلة جزاء.

أزمة في الزمالك بسبب ميدو

فيما ترددت أنباء داخل إدارة نادي الزمالك، عن أن الأيام الحالية تشهد أزمة كبيرة داخل المجلس بسبب العدول عن فكرة تعيين عمرو وهبي لتولي منصب مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء، بقرار فردي من حسين لبيب رئيس النادي.

وكشفت التقارير أن حسين لبيب رئيس الزمالك، اجتمع مؤخرا مع أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بالنادي وبعدها رأى عدم تعيين عمرو وهبي في منصب مدير التعاقدات، خلال الوقت الحالي لا سيما بعد طلباته، لأنّ لجنة التخطيط كانت وضعت خطة المرحلة المقبلة، وبدأت العمل عليها بالفعل مثل التعاقد مع المدير الفني والصفقات، ووضعت تصور المرحلة المقبلة واحتياجات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.



وأكد مصدر، أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة، في حالة غضب شديد بسبب هذا القرار الفردي من حسين لبيب، ويرون أنه كان من الأفضل تواجد عمرو وهبي.



وأشار المصدر إلى أن البعض داخل مجلس الإدارة يرفضون الطريقة التي يتعامل بها أحمد حسام ميدو حاليًا داخل النادي.

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