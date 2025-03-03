بيسيرو يبحث عن أول فوز في مشواره مع الزمالك أمام إنبي

يبحث البرتغالي جوزيه بيسيرو، عن تحقيق أول فوز مع الزمالك، منذ تولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يوم 14 فبراير الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها غدا الثلاثاء.

وفي السطور التالية نعرض أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة إنبي.

أرقام بيسيرو مع الزمالك

خاض بيسيرو مع الزمالك 3 مباريات كانت جميعها في الدوري الممتاز وانتهت أيضا بنفس النتيجة 1-1.

وبدأ بيسيرو مشواره مع الزمالك بتعادل أمام بتروجت ثم تعادل أمام الأهلي، وأخيرا تعادل أمام زد.

تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة إنبي

ومن المتوقع يبدأ الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود الونش - صلاح مصدق - عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد الجفالي - مصطفى شلبي - ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

الزمالك يتعادل مع زد في الدوري الممتاز

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي مع زد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت يوم الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

سجل هدف زد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 25، وتعادل ناصر منسي للزمالك في الدقيقة 45+5.

وتعرض محمد شحاتة لاعب الزمالك للطرد في الدقيقة 90+4 بعد حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، كما رفع زد رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

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