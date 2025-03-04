45 مباراة بجميع المسابقات، نتائج سيميوني مع أتلتيكو مدريد أمام الريال

دوري أبطال أوروبا، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب “سانتياجو برنابيو” لمتابعة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

نتائج سيميوني أمام ريال مدريد في جميع المسابقات

وواجه مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني ريال مدريد في 45 مباراة بجميع المسابقات، نجح في تحقيق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 17 مباراة والخسارة في 16 مباراة، وسجل لاعبوه 48 هدفا ودخل مرماه 66 هدفا.

ويعد الأرجنتيني دييجو سيميوني واحدا من أكثر المدربين الذين واجهوا ريال مدريد عبر التاريخ.

ونجح سيميوني في تحقيق انتصارات بارزة أبرزها نهائي كأس الملك 2013 عندما قاد أتلتيكو مدريد للفوز 2-1 في البرنابيو، كما حقق فوزًا تاريخيًا في السوبر الأوروبي 2018 بنتيجة 4-2، وهو أحد الألقاب التي خطفها من يد الميرينجي.

كما قاد سيميوني أتلتيكو للتتويج بلقب الدوري الإسباني 2020-21 بعد منافسة شرسة مع ريال مدريد وبرشلونة.

ولكن تعد بطولة دوري أبطال أوروبا عقدة سيميوني أمام ريال مدريد، بعدما خسر نهائيين للبطولة أمامه في 2014 و2016.

وخسر أتلتيكو نهائي دوري الأبطال 2014 بهدف سيرخيو راموس القاتل، فيما خسر نهائي 2016 بركلات الترجيح بعد التعادل وأهدر خوان فران ركلة حاسمة.

كما أقصى ريال مدريد أتلتيكو في ربع نهائي دوري الأبطال 2015، بفضل هدف خافيير تشيتشاريتو هرنانديز في الإياب، كما اكتسح ريال مدريد أتلتيكو في نصف نهائي 2017، ذهابًا 3-0 بهاتريك كريستيانو رونالدو، ليحسم التأهل رغم فوز أتلتيكو إيابًا 2-1.

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