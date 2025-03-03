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رياضة

الخسارة أمام ريال بيتيس تقلب خطة أنشيلوتي مع مدافعي الميرنجي

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

كشفت خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتيس بتيجة 1-2، السبت الماضي، في الليجا عدد من النقاط السلبية وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

انعدام ثقة مدافعي ريال مدريد


ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، كشفت الهزيمة عن العديد من النقاط السلبية، لكن الثنائي الدفاعي للملكي كان الأكثر عرضة للانتقادات، حيث ظهر ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر في لقطتي هدفي بيتيس، وبدا عليهما انعدام الثقة من البداية حتى النهاية.

نجح خيسوس رودريجيز وأنتوني وكوتشو هيرنانديز، وخاصة إيسكو، في التحرك بحرية تامة في الخط الهجومي، دون أي رقابة من مدافعي ريال مدريد.  


وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ركلة الجزاء التي ارتكبها روديجر ضد خيسوس رودريجيز في اللحظات القاتلة من اللقاء حسمت الأمور لصالح بيتيس، وكانت خطأ ساذج، وغير مبرر، ليكمل المدافع الألماني بذلك أداءه الكارثي.

وقالت الشبكة: "روديجر لم يكن في أفضل حالاته، حيث بدا أبطأ من المعتاد، وارتكب أخطاء تركيز واضحة، ولم يتمكن من ضبط خط الدفاع. رغم أن أنشيلوتي يعتمد عليه كركيزة أساسية لحماية مرماه، إلا أن مستواه في فيلامارين أثار التساؤلات، رغم أن الجهاز الفني يرى الأمر مجرد مباراة سيئة وليس مؤشرًا مقلقًا".  

وشددت: "أما بالنسبة لديفيد ألابا، فقد تم استبداله قبل الدقيقة 60، وما زال غير جاهز تمامًا لخوض مباريات على مستوى عالٍ من التنافسية، بعد غيابه لمدة 14 شهرًا، كان من الطبيعي أن يعاني في مواجهات صعبة مثل لقاء بيتيس. ومع ذلك، فإن الجمع بين الأداء السيئ لروديجر وألابا يُعتبر تحذيرًا لأنشيلوتي".  

وتابعت: "كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يخطط للاعتماد على هذا الثنائي في المباريات الكبرى، لكن بعد السقوط في إشبيلية، أصبحت خططه محل شك، لم يصبح اللاعبان بعد الشراكة الدفاعية الموثوقة التي يبحث عنها، ويحتاجان لوقت من أجل استعادة مستواهما".  

وواصلت: "على الجانب الآخر، تبرز أهمية راؤول أسينسيو الذي لم يشارك ولو لدقيقة واحدة أمام بيتيس، وكان الفريق بحاجة ماسة إليه، وبات اللاعب الشاب الآن الأقرب للمشاركة أساسيا يوم الثلاثاء في دوري الأبطال ضد أتلتيكو مدريد، حيث تتزايد أهميته داخل الفريق يومًا بعد يوم".  

وأتمت الشبكة: "في آخر 3 هزائم لريال مدريد، تكررت نفس القصة: أسينسيو كان بديلًا. سواء ضد برشلونة في كأس السوبر، أو أمام إسبانيول في كورنيلا، أو الآن أمام بيتيس. افتقد الميرينجي للحيوية، والسرعة، والشخصية التي يمنحها المدافع الشاب الذي من المتوقع أن يعود إلى التشكيلة الأساسية هذا الأسبوع في البرنابيو".

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