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رياضة

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام الريال في دوري أبطال أوروبا

تشكيل أتلتيكو مدريد
تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، يحل أتلتيكو مدريد، ضيفا مساء اليوم الثلاثاء، أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب “سانتياجو برنابيو”في ديربي مدريد.

ويفتقد ريال مدريد خدمات الإنجليزي جود بيلينجهام أمام أتلتيكو في ديربي مدريد بسبب الإيقاف.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
 

 حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، روبين لو نورماند، راؤول خيمينيز، خافي جالان.


خط الوسط: جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، ماركوس يورينتي، صامويل لينو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 


تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد 


تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

وتقام مباراة الإياب بين فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" يوم الأربعاء 12 مارس الجاري.

 

 

ويلتقي المتأهل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع المتأهل من صدام آرسنال وآيندهوفن، وذلك في مرحلة ربع نهائي البطولة، حسب القرعة التي تمت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي.

 

 

 

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من مرحلة الدوري بشكل مباشر، بينما اضطر الريال لمواجهة مانشستر سيتي في الملحق، ليتفوق عليه (3-2) ثم (3-1) ويضرب موعدا مع جاره وغريمه اللدود.

 

 

جدول مواعيد مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج ضد أستون فيلا
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

 

 

أيندهوفن ضد آرسنال
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

 

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند ضد ليل
- مباراة الذهاب - الثلاثاء 4 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الأربعاء 12 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

فينورد ضد إنتر ميلان
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

 

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

 

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان ضد ليفربول
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

بنفيكا ضد برشلونة
- مباراة الذهاب - الأربعاء 5 مارس - 10:00 بتوقيت القاهرة.

 

- مباراة الإياب - الثلاثاء 11 مارس - 7:45 بتوقيت القاهرة.

 

 

 

 

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