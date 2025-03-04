الثلاثاء 04 مارس 2025
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أخبار مصر

رياح وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 4 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 4 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-3-2025 في محافظة الفيوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء ، وتوقعت استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن يسود طقس دافئ  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود  طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

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