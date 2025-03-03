الإثنين 03 مارس 2025
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أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية الاريعاء المقبل على شمال البلاد وسيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-3-2025 في محافظة الفيوم

درجات الحرارة اليوم، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين


حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة غدا على مناطق من محافظة مطروح تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الاسكندرية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.


ويكون هناك فرص لسقوط الامطار الخفيفة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية  من نشاط للرياح 
على مناطق السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء  ، حيث يستمر الارتفاع التدريجى بدرجات الحرارة ليسود طقس دافئا  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو  على الوجه البحري وعلى السواحل الغربية،  ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئا    نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

 

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