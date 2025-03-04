مسلسل "إش إش"، مي عمر وحسن شاكوش في كواليس تسجيل أغنية جديدة (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، نشر الموزع الموسيقي إسلام ساسو عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو من كواليس تسجيل أغنية جديدة، تقدمها الفنانة مي عمر ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضمن أحداث مسلسل "إش إش" في رمضان.

مسلسل "إش إش"

وكان حسن شاكوش طرح عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب كليب الأغنية، التي تحمل اسم "تعالالي حبيبي الليلة"

أغنية حسن شاكوش ومي عمر بمسلسل "إش إش"

الأغنية من كلمات محمد غباشي، وتوزيع إسلام ساسو، وتبدأ بهذه الكلمات:

"تعالالي حبيبي الليلة

نتجمع ونلم الليلة

وألبس لك دهب وزينة

وأطلع لك ملكة جمال

عاجبني مغلبني

معذبني لوحدي وسايبني

بتهكر قلبي وتتعبني

وتسيبني مشغولة البال

والنبي ده إنتي

إنت مدينتي

إنت اللي عينيك سارقة بالي وشاغلة حالي".

عدد حلقات وقنوات عرض مسلسل "إش إش"

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

أبطال مسلسل إش إش

والعمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل إش إش ظهورا خاصا للمطرب عبد الباسط حمودة.

وظهر عبد الباسط حمودة بشخصيته وهو يؤدي أغنية ترقص على أنغامها الفنانة مي عمر في أحد الأفراح وهي أغنية “ماذا لو عاد معتذرًا”، وهي من كلمات وألحان وتوزيع عزيز الشافعي، وتسجيل ومكس وماستر هاني محروس.

وأما النجم تامر حسني رغم عدم مشاركته بأي صورة في مسلسل إش إش فإنه كان غائبًا حاضرًا في أحداث العمل.

فقد كان بوستر تامر حسني “ما وحشتكيش” يزين جدار غرفة إش إش وليس هذا فقط بل إن اسمه جاء في حوار دار بين إش إش ووالدتها (انتصار) في الحلقة الأولى من المسلسل حيث وجَّهت له مي عمر حديثها حينما شعرت بالحزن بسبب إرغامها على الرقص وقالت له: “خليك شاهد يا تامر يا حسني ع اللي بيحصل فيا.. مانا مش معلقاك على الحيطة على الفاضي”، لترد والدتها “ ده غلبان.. ده شاهد على حاجات كتير أوي وساكت”.

ليس هذا فقط بل إن هناك مشهد جمع إش إش (مي عمر) وشقيقتها صفاء (شيماء سيف) في الحلقة الثانية من المسلسل بإحدى غرف المنزل وكان صوت تامر يغني في الخلفية أغنيته الشهيرة “كفاياك أعذار”.

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