السبت 01 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، إهداء مسلسل إش إش لروح المنتج الراحل تامر فتحي

إش إش، فيتو
إش إش، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، حرص صناع مسلسل إش إش على تقديم إهداء قبل بدء الحلقة الأولى من المسلسل إلى روح المنتج الفني الراحل تامر فتحي.

 

وطرحت اليوم منصة شاهد أولى حلقات مسلسل إش إش للفنانة مس عمر وبتوقيع زوجها المخرج محمد سامي.    

 

أغنية مسلسل إش إش

وسبق أن طرحت الفنانة مي عمر أغنية حارق ناس كتير من مسلسل إش إش والذي يعرض خلال شهر رمضان 2025.

أغنية حارق ناس كتير غناء محمود الليثي ومن كلمات مصطفي الجن ألحان أحمد العدوي توزيع موسيقي إسلام ساسو.

وأعلنت مي عمر عن مسابقة للجمهور عقب طرح أغنية حارق ناس كتير وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر “إنستجرام”.

وقالت مي عمر: “أغنية حارق ناس كتيرة من مسلسل إش إش ، سؤال المسابقة: أذكر كام مرة اتقال كلمة “أنا” في الأغنية؟ وأضافت “ أكتر ١٥ واحد هيعلقوا على الأغنية ويجاوبوا على السؤال هيكسبوا ٢٠ ألف جنيه”.

تفاصيل مسلسل إش إش

وتشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى، ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

وتشهد أحداث مسلسل إش إش أيضا تعرض إش إش للعديد من المشاكل وتلجا لصديقها الوحيد الذي يلعب دوره الفنان عصام السقا، لكنه يظهر امامه صديق ومن خلفها حبيب لها ويحبها من طرف واحد بدون علمها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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أغنية مسلسل إش إش الفنانة مي عمر الفنان عصام السقا الفنان ماجد المصري مسلسل إش إش
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