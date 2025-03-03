بريطانيا: السلام الدائم في أوكرانيا يحتاج إلى الولايات المتحدة

ذكر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطاني لوك بولارد، اليوم الإثنين، أن الانتشار العسكري في أوكرانيا ممكن دون مشاركة الولايات المتحدة إلا أن "السلام الدائم يحتاج إلى الأمريكيين".

السلام الدائم في أوكرانيا يحتاج أمريكا

وأضاف بولارد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين: أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أكد رغبته في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسفك الدماء.

وتابع: الطريقة الوحيدة التي يمكن بها التوصل إلى ذلك، على نحو مستدام، هو من خلال مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية كحائط ردع

محادثات سلام لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأشار بولارد إلى أن الهدف هو "تغيير الحسابات التي يتعين على الرئيس بوتين أن يقوم بها حتى لا يقوم بالعدوان مرة أخرى".

وتابع الوزير: "يمكن أن تتوقف الحرب غدا إذا أوقف الرئيس بوتين عدوانه غير القانوني وغير المبرر".

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف اليوم في إفادته الصحفية إن "نظام كييف وزيلينسكي لا يريدان السلام، بل يريدان استمرار الحرب لذلك، وفي هذا الوضع، لن تكون جهود واشنطن واستعداد موسكو كافية. حيث أن هناك عنصر مهم للغاية مفقود".

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