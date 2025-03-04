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خارج الحدود

إعلام أمريكي: واشنطن تعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مصادر في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى تظهر كييف التزامها بمحادثات السلام.

 

الولايات المتحدة توقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا 

ونقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول رفيع في إدارة البيت الأبيض قوله: "الولايات المتحدة توقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يحدد الرئيس ترامب أن الأوكرانيين يظهرون التزاما بالمفاوضات السلمية بحسن نية".

وأوضحت القناة أن الأمر لا يتعلق بوقف دائم للمساعدات، بل بتعليق مؤقت فقط.

وأفادت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله: "الولايات المتحدة توقف كل المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "إيقاف المساعدات لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون حسن نية بالسلام، والإيقاف يشمل الأسلحة التي في طريقها إلى أوكرانيا أو تلك الموجودة في بولندا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أمس الإثنين أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ينبغي أن يكون أكثر امتنانًا" للولايات المتحدة، وذلك بعد خوضه مشادة كلامية معه، الجمعة، في البيت الأبيض، لافتًا إلى أن التوصل إلى اتفاق حول المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنًا.

وقال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض "أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانًا، لأن هذا البلد (الولايات المتحدة) دعمهم في السراء والضراء".

وأضاف: "زيلينسكي قال إن الحرب ستستمر لوقت طويل وتمنى أن لا يكون على حق".


وشدد على أنه "سنبرم اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مضيفا أن "روسيا ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب".

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الصفقة المتصلة بالمعادن بين واشنطن وكييف والتي كان يفترض أن تشكل خطوة إلى الأمام نحو وضع حد للنزاع، باتت بحكم الميتة، قال ترامب "كلا، لا أعتقد ذلك. سنقدم تحديثا بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء الثلاثاء".

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